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    Hulk ile Godin'in menajeri İstanbul'a geldi

    Hulk ile Godin'in menajeri İstanbul'a geldi

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen menajer Luiz Henrique Pompeo'nun, "Fenerbahçe de görüşeceğim kulüpler arasında" demesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 15:42
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 15:42
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    Hulk ile Godin'in menajeri İstanbul'a geldi

    Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bu kez dünya yıldızlarının peşinde...

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Diego Godin ile Hulk'un menajeri Luiz Henrique Pompeo, görüşeceği takımlar arasında sarı-lacivertlilerin de bulunduğunu söyledi.

    "TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMA İSTİYORUM"

    Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor, bilhassa onun için geldik. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşeceğiz. Türkiye futboluna katkı sağlamak için buradayım.” dedi.

    Godin ve Hulk'un menajeri İstanbul'da - İZLE

    "FENERBAHÇE DE BU KULÜPLER ARASINDA"

    Öte yandan Fenerbahçe sorusuna cevap veren Luiz Henrique Pompeo, “Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında." şeklinde konuştu.

    Hulk ile Godin in menajeri İstanbul a geldi #1

    HULK'UN BONSERVİSİ ELİNDE

    34 yaşındaki Hulk'un sözleşmesi sona ererken, yine aynı yaştaki Godin'in ise Inter ile  2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.

    Hulk ile Godin in menajeri İstanbul a geldi #2

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