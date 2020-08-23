Hulk ile Godin'in menajeri İstanbul'a geldi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen menajer Luiz Henrique Pompeo'nun, "Fenerbahçe de görüşeceğim kulüpler arasında" demesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bu kez dünya yıldızlarının peşinde...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Diego Godin ile Hulk'un menajeri Luiz Henrique Pompeo, görüşeceği takımlar arasında sarı-lacivertlilerin de bulunduğunu söyledi.

"TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMA İSTİYORUM"

Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor, bilhassa onun için geldik. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşeceğiz. Türkiye futboluna katkı sağlamak için buradayım.” dedi.

Godin ve Hulk'un menajeri İstanbul'da - İZLE

"FENERBAHÇE DE BU KULÜPLER ARASINDA"

Öte yandan Fenerbahçe sorusuna cevap veren Luiz Henrique Pompeo, “Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında." şeklinde konuştu.

HULK'UN BONSERVİSİ ELİNDE

34 yaşındaki Hulk'un sözleşmesi sona ererken, yine aynı yaştaki Godin'in ise Inter ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.