Hulk, Shanghai SIPG'den ayrıldı

Bir süredir kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı forvet Hulk, Shanghai SIPG ile yollarını ayırdı.

2016 yılından bu yana Shanghai SIPG'de top koşturan Hulk'un, Çin macerası sona erdi.

34 yaşındaki forvet oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübün taraftarları, yönetimi ve oyuncularına teşekkür etti.

145 MAÇTA 76 GOL ATTI

Shanghai SIPG'nin 2016 yazında 55,8 milyon euro karşılığında transfer ettiği Hulk, 145 maçta 76 gol kaydetti.

Daha önce Porto ve Zenit kulüplerinde top koşturan Hulk, Brezilya Milli Takımı formasını ise 48 kez giydi.