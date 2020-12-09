Hulk: Türkiye'den de teklif aldım

Çin'in Shanghai SIPG takımıyla yollarını ayıran Hulk, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden transfer teklifi aldığını açıkladı.

Son 4 yılını Çin'de geçiren Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Hulk, geçtiğimiz günlerde Shanghai SIPG ile yollarını ayırarak bonservisi eline almıştı.

Avrupa'ya dönmeye hazırlanan 34 yaşındaki futbolcu, birçok kulüpten teklif aldığını açıkladı.

"TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDIM"

Hulk, "Brezilya'dan ve Avrupa'nın bir çok yerinden teklifleri duyuyorum. Türkiye'den, Portekiz'den, İngiltere'den, İspanya'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve Çin'den de teklif geldi." şeklinde konuştu.

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4 YILDA 121 MİLYON DOLAR KAZANDI

Çin'de kaldığı süre boyunca toplam 121 milyon dolar kazanan Hulk, 2016 yılında 70 milyon dolar karşılığında Shanghai'ye imze atmış ve Asya tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçmişti.

Tecrübeli oyuncu, teklifin hangi takımdan geldiğini ise açıklamadı.