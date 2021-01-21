Hulk'un Beşiktaş'tan istediği ücret

Hulk'un, 1.5 yıl için Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro istediği, paranın yarısını garanti ücret olarak vermeyi kabul eden yönetimin, kalan kısmını performansa göre ödemek istediği belirtildi.

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, forvet ve defans bölgelerine takviye yapılmasını istemişti.

Yalçın'dan gelen rapor üzerine çalışmalara başlayan siyah-beyazlı yönetim, ilk olarak Mario Mandzukic'e gitmiş ancak oyuncuyla ücret konusunda anlaşamamıştı.

Hırvat golcünün Milan'a transfer olmasının ardından diğer adaylara yönelen siyah-beyazlılar, hem kanat hem de santrfor bölgelerinde oynayan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız Hulk'la görüşmelere başladı.

34 yaşındaki futbolcunun, Kartal'dan yarım sezon için 1.5 milyon euro, gelecek sezon ise 3 milyon euro istediği öğrenildi.

YÖNETİM PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME İSTİYOR

Beşiktaş yönetimi ise tıpkı Aboubakar'da olduğu gibi performansa dayalı sözleşme yapmak istiyor.

Paranın yarısını garanti ücret olarak ödemeyi kabul eden yönetim, diğer yarısını ise belirlenen maç ve gol sayısına ulaşması halinde vermeyi planlıyor.

Teklifi menajer Ahmet Bulut aracılığıyla oyuncuya ileten Beşiktaş, gelecek cevabı beklemeye koyuldu.

303 GOL, 178 ASİST

Kariyeri boyunca 573 maça çıkan Hulk, 303 gol atarken, 178 kez de asist yaptı.