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Hull City, Abdülkadir Ömür transferini bitiriyor

Hull City, Abdülkadir Ömür transferini bitiriyor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'e talip oldu. Championship takımının yapılan son görüşmeler sonrası milli futbolcu ile önümüzdeki hafta sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.