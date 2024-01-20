Hull City, Abdülkadir Ömür transferini bitiriyor

İngiltere Championship'te 28 hafta sonunda topladığı 42 puanla üst sıralarda yer alan ve gelecek sezon Premier Lig'de mücadele etmek isteyen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi.
İngiliz ekibi, Ozan Tufan'ın ardından bir milli futboluyu daha renklerine bağlamak istiyor. Liam Rosenior'un çalıştırdığı takım, Trabzonspor'da Umut Bozok'la birlikte kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Hull City, görüşmeleri hızlandırdı
Sports Digitale'nin haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz temsilcisinin Abdülkadir Ömür transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Hull City, final görüşmeleri sonrası oyuncuyu hafta başı sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İngiltere'ye götürmek istiyor.
Piyasa değeri 8 milyon euro
Kariyeri boyunca yalnızca altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla 211 resmi maça çıktı.
8 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu bu karşılaşmalarda 25 gol ve 36 asistle oynadı.
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