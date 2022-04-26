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    Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini alıyor

    Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini alıyor

    Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh sevinci yaşanıyor. Kiralık olarak Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisi alınıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:43
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    Fenerbahçeli olmasıyla da bilinen Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilere kıyak yapmaya devam ediyor.

    İngiliz basınındaki haberlere göre; sarı-lacivertlilerin devre arasında Hull City'ye kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh için İngiliz ekibinin 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 2.4 milyon euro) bir teklif yapacağı ve teknik direktör Şota'nın da bunu onayladığı kaydedildi.

    10 maçta 1 gol attı

    Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul etmesi halinde hem yabancı sayısında kontenjan açılacak hem de yeni gelecek transferlere bir miktar kaynak oluşturulmuş olacak.

    Genç golcü bu sezon Hull City formasıyla 10 maçta sadece 1 gol atabildi.

    Hull City, Allahyar Sayyadmanesh in bonservisini alıyor #1


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