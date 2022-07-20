Championship ekiplerinden Hull City, Doğukan Sinik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transfere daha imza attı.

Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Antalyaspor'dan milli futbolcu Doğukan Sinik'i de renklerine bağladığını açıkladı.

Sözleşme 4 yıllık

Hull City, başarılı futbolcu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hull City, Doğukan Sinik'i açıkladı VİDEO