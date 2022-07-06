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- Hull City, Doğukan Sinik'i transfer etmek üzere
Hull City, Doğukan Sinik'i transfer etmek üzere
- 06.07.2022 - 09:32
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufanın’ın ardından Türkiye'den bir ismi daha transfer etmek istediğini söyledi. Bu ismin Antalyasporlu Doğukan Sinik olduğu öğrenildi.
Hatayspor'dan ayrılan Adama Traore'yi de kadrosuna katan Ilıcalı'nın takımı genç futbolcuyla anlaşma sağlarken, Antalyaspor'la da ufak pürüzleri gidermeye çalışıyor.
Doğukan Sinik'in sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gittiği ve transferin en kısa süre içerisinde açıklanacağı bildirildi.
6 milyon euro bonservis
Öte yandan Hull City'nin Doğukan için 6 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor.
Acun Ilıcalı, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Çok yakında çok önemli bir yeteneği Türk futbolundan Hull City'e götürüyorum. Beni çok heyecanlandıran bir isim. Amacım İngiltere'de bir Türk temsilcisi olmak. Acun hep Süper Lig'den oyuncu bakıyor diyorlar nereden bakayım kendi ülkemden bakacağım tabii ki." açıklamasını yapmıştı.
A Milli Takım'a yükseldi
Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, 36 maçta 3 gol, 5 asislik bir skor katkısı yaptı.
Bu performansıyla A milli takıma yükselmeyi başaran Doğukan, milli takımda çıktığı 4 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.