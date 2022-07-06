Hull City, Doğukan Sinik'i transfer etmek üzere

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City geçen sezonun yıldız ismi olan Doğukan Sinik'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Antalyaspor ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, transferi kısa sürede duyuracak.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufanın’ın ardından Türkiye'den bir ismi daha transfer etmek istediğini söyledi. Bu ismin Antalyasporlu Doğukan Sinik olduğu öğrenildi.

Hatayspor'dan ayrılan Adama Traore'yi de kadrosuna katan Ilıcalı'nın takımı genç futbolcuyla anlaşma sağlarken, Antalyaspor'la da ufak pürüzleri gidermeye çalışıyor.

Doğukan Sinik'in sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gittiği ve transferin en kısa süre içerisinde açıklanacağı bildirildi.

6 milyon euro bonservis

Öte yandan Hull City'nin Doğukan için 6 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Çok yakında çok önemli bir yeteneği Türk futbolundan Hull City'e götürüyorum. Beni çok heyecanlandıran bir isim. Amacım İngiltere'de bir Türk temsilcisi olmak. Acun hep Süper Lig'den oyuncu bakıyor diyorlar nereden bakayım kendi ülkemden bakacağım tabii ki." açıklamasını yapmıştı.

A Milli Takım'a yükseldi

Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, 36 maçta 3 gol, 5 asislik bir skor katkısı yaptı.

Bu performansıyla A milli takıma yükselmeyi başaran Doğukan, milli takımda çıktığı 4 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.