Fenerbahçe'de geçen sezonu Bragantino'da kiralık olarak geçiren Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, yetenekli oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

KİRALIK OYNAYACAK

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Anlaşmanın ardından Hull City resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Lincoln, şunları dedi:

Burada olmaktan çok mutluyum. Kulübe ve yönetime bu fırsat için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonuna kadar hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da başkanla tanıştım. Bana ilgiyle yaklaştı, çok memnun ve mutlu oldum. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım. Ben çok yönlü bir oyuncuyum. Maç sırasında bile üç veya dört farklı pozisyonda oynayabiliyorum. En iyi pozisyonum 10 numara ama çok defa 8 numara olarak, sol kanatta, sağ kanatta da oynadım. Taraftarlar çok fazla sıkı çalışma, çok fazla yoğunluk bekleyebilirler. Çok koşacağım ve kulüp için her şeyimi vereceğim.