Hull City, Grant McCann ile yollarını ayırdı

Hull City, teknik direktör Grant McCann ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’yi satın aldıktan sonra, takımda revize yapmaya devam ediyor.

Süper Lig’den birçok oyuncuyla görüşen Ilıcalı, takımın menajeri Grant McCann ile yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından konuşan Ilıcalı, “Grant, kulübün devri sırasındaki zor şartlarda Hull için mükemmel bir iş çıkardı ve bunun için en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu konular asla kolay değildir ve çoğu zaman uzun sürmez. Eminim Grant bir sonraki kulübünde başarılı olacaktır. Ancak şimdi değişim ve kulüp için inanılmaz heyecan verici olacağına inandığım şeye başlamam için doğru zaman!





“YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ YAKINDA AÇIKLANACAK”

İki iyi galibiyetten sonra zamanlamanın garip görünebileceğini anlıyorum. Ancak menajeri değiştirmek için sadece 1 yenilgiyi bekleseydim adil ve dürüst olmazdım. Bunun da kimseye bir faydası olmayacaktı. Ben Hull City taraftarlarına şeffaf olmaya devam edeceğim.

Yeni teknik direktörümüz çok yakında resmen açıklanacak!” ifadelerini kullandı.

YENİ HOCA ŞOTA ARVELADZE

Kulübü satın aldığından beri 2 maçta 2 galibiyet almasına rağmen hocayı gönderen Ilıcalı, teknik direktörlük görevine tanıdık bir isim olan Şota Arveladze'yi düşünüyor.

İngiliz ekibinde yaşanan ayrılık sonrası, teknik direktör Şota Arveladze ile de anlaşma sağlandı.

Hatta Gürcü teknik adam için çalışma izni bile alındı. 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, kısa süre içinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.