Hull City, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı
Haber Merkezi

Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 Milyon euroya transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.

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Abdullah Paçal
Editör