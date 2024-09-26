Hull City, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer oldu.

Haber Merkezi

Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 Milyon euroya transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.