Hull City, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı

Haber Merkezi
Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 Milyon euroya transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.
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