Hull City, Liverpool'dan genç yıldız adayını kiraladı

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Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, kadrosunu Fabio Carvalho ile güçlendirdi.
Liverpool'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralandığı belirtildi.
Satın alma opsiyonu yok
Fabio Carvalho için yapılan anlaşmada, satın alma opsiyonu yer almıyor.
Carvalho, sezonun ilk yarısını da Leipzig'te kiralık olarak geçirmişti. Liverpool, genç oyuncunun Alman ekibinde fazla süre bulamaması sonrası Carvalho'yu takıma geri çağırmıştı.
Leipzig'de oynamıştı
Carvalho, sezonun ilk yarısında Leipzig'de 15 maçta toplam 360 dakika forma şansı bulabildi.
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