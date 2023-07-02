Hull City, Manchester City'den Liam Delap'ı kiraladı İngiltere Championship takımlarından Hull City, Manchester City'den forvet Liam Delap'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu Liam Delap'le güçlendirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Manchester City'den Liam Delap'i sezon sonuna kadar kiraladığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Liam Delap'i kadrosuna katan Hull City, böylelikle yeni sezonun ilk transferi yaptı.

"Harika bir bitirici"

Takımın teknik direktörü Liam Rosenior yaptığı açıklamada, "Liam'ın burada olmasından dolayı çok mutluyum. Championship'teki takımlarla ve Avrupa'dan birçok kulüple bu transfer için mücadele ettik. Oyun sistemimize tam olarak uyuyor. Harika bir bitirici." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerine Derby'nin altyapsında başlayan Liam Delap, sonrasında Manchester City akademisine geçti. Geçtiğimiz sezonu Preston'da geçiren 20 yaşındaki oyuncu, 15 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.

Liam Delap daha önce Stoke City'de de kiralık olarak forma giyerken Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol ve 9 asistle oynadı.