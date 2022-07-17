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    Hull City, Pelkas'ı satın almak istiyor

    Hull City, Pelkas'ı satın almak istiyor

    Daha önce Allahyar Sayadmanesh ve Ozan Tufan'ı Hull City'ye satan Fenerbahçe, bu kez Pelkas'ı Ada ekibine gönderebilir.
    • 17.07.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 14:36
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    Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşme halinde.

    Transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. 28 yaşındaki oyuncunun da takımdan bir an önce ayrılmak istediği biliniyor.

    Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı da satarak önemli bir gelir daha elde etmek istiyor. Bilindiği gibi Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katmıştı.

    Hull City, Pelkas ı satın almak istiyor #1

    Acun Ilıcalı, 4 milyon euro ödemek istiyor

    Kanarya, İranlı santrfor Allahyar'dan 4.5 milyon euro, Ozan Tufan'dan ise 3 milyon euro kazandı. Fenerbahçe, Pelkas'ın satışından yaklaşık olarak 4.5 milyon euroluk gelir beklese de Acun Ilıcalı, 4 milyon eurodan fazla ödemek istemiyor.

    Sarı-lacivertlilerin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu yüzden kadroda düşünmediği oyuncularla bir an önce yolların ayıracak.

    Hull City, Pelkas ı satın almak istiyor #2

    5 gol attı

    Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Pelkas, 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon euroya transfer edildi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.

    Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.

    Hull City, Pelkas ı satın almak istiyor #3


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