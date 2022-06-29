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    Hull City, Vedat Muriç'i istiyor

    Hull City, Vedat Muriç'i istiyor

    Kadrosunu daha önce yolu Süper Lig'den geçmiş olan oyuncularla güçlendiren Hull City, şimdi de daha önce Fenerbahçe'de oynayan Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor.
    • 29.06.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 10:04
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    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Ozan Tufan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varan İngiliz ekibi hücum hattına takviye için hamle yapmaya hazırlanıyor.

    Hull Live'de yer alan habere göre Hull City, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de ilgilendiği Vedat Muriç'in transferi için harekete geçebilir.

    Hull City, Vedat Muriç i istiyor #1

    Acun yakından tanıyor

    Haberin detaylarında Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe taraftarı olduğu ve Kosovalı futbolcuyu Türkiye'deki zamanlarından oldukça iyi tanıdığı belirtiliyor.

    İngiliz ekibi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de golcü futbolcu ile ilgilenmiş ancak Muriç, kiralık olarak Mallorca'nın yolunu tutmuştu.

    Hull City, Vedat Muriç i istiyor #2

    Fenerbahçe’den Lazio’ya gitmişti

    2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.

    Ancak Kosovalı futbolcu Mallorca'da gösterdiği 17 maçt6a 5 gol ve 3 asistlik performans ile yeniden dikkatleri çekmişti.

    Hull City, Vedat Muriç i istiyor #3


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