Hull City'de bir ayrılık daha: Doğukan Sinik, Hatayspor'da Süper Lig ekibi Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, kadrosunu Hull City'den Doğukan Sinik ile güçlendirdi.

Hatayspor, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın geleceğin yıldızı olarak İngiltere'ye götürdüğü Doğukan Sinik, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta süre buldu.

Sinik'in Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel tarafından takımın önemli bir parçası olarak kadroya entegre edileceği öğrenildi.

Hull City ile sözleşmesi 2025'te bitecek

2022 yazında Antalyaspor'dan Hull City'ye transfer olan milli futbolcu, daha sonra Ocak 2023'te Akdeniz ekibine kiralık olarak geri dönmüştü.

Doğukan Sinik'in, Hull City ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.