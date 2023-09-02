Hull City'den 5 milyon pound değerinde transfer Hull City, Aston Villa'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Jaden Philogene'i transfer ettiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Championship'te iddialı kadro kurmak isteyen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, flaş bir transfere imza attı.

Aston Villa'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Jaden Philogene'nin 3 yıllık imza ile Hull'a katıldığı duyuruldu.

Transfer için ise Hull City'nin Aston Villa'ya 5 milyon pound ödeyeceği ifade edildi.

5 milyon pound

Championship'te iddialı kadro kurmak isteyen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, flaş bir transfere imza attı.

Aston Villa'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Jaden Philogene'nin 3 yıllık imza ile Hull'a katıldığı duyuruldu. Transfer için ise Hull City'nin Aston Villa'ya 5 milyon pound ödeyeceği ifade edildi.