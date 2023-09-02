Hull City'den 5 milyon pound değerinde transfer

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Championship'te iddialı kadro kurmak isteyen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, flaş bir transfere imza attı.
Aston Villa'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Jaden Philogene'nin 3 yıllık imza ile Hull'a katıldığı duyuruldu.
Transfer için ise Hull City'nin Aston Villa'ya 5 milyon pound ödeyeceği ifade edildi.
5 milyon pound
Championship'te iddialı kadro kurmak isteyen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, flaş bir transfere imza attı.
Aston Villa'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Jaden Philogene'nin 3 yıllık imza ile Hull'a katıldığı duyuruldu. Transfer için ise Hull City'nin Aston Villa'ya 5 milyon pound ödeyeceği ifade edildi.