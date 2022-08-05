Hull City'den Halil Dervişoğlu atağı

Acun Ilıcalı’nın başkanlığını yaptığı Hull City rotasını, Brentford’da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu’na çevirken kiralama teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.

Yeni sezona Brentford ile hazırlanan milli futbolcu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den bir hamle geldi.

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi

Yeni sezon öncesi Türk futbolcuları renklerine bağlayan Championship ekibi Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i transfer etmişti. Şimdi de Halil Dervişoğlu'nu gündemine alan İngiliz ekibi 22 yaşındaki milli futbolcu için Brentford'a resmi teklif yaptı.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre; yeni sezonda Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Acun Ilıcalı'nın takımı Halil için Premier Lig ekibi Brentford'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray'da istenileni veremedi

Premier Lig ekibi Brentford ile olan sözleşmesi 2024'ün haziran ayında bitecek olan Halil Dervişoğlu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkarak 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.