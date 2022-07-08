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Hull City'nin 4. transferi Seri oldu

Hull City'nin 4. transferi Seri oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçledirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi, bir dönem Galatasaray forması giyen Seri'yi kadrosuna kattı.