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    Hull City'nin 4. transferi Seri oldu

    Hull City'nin 4. transferi Seri oldu

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçledirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi, bir dönem Galatasaray forması giyen Seri'yi kadrosuna kattı.
    • 08.07.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 16:35
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    İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, transfer çalışmalarına devam ediyor.

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiliz ekibi, yolu Süper Lig'den geçen birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.

    Championship ekibi bir dönem Galatasaray forması da giyen Jean Michael Seri'yi renklerine bağladı.

    Hull City nin 4. transferi Seri oldu #1

    Sözleşme 3 yıllık

    Kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

    Kariyerinde daha önce Portekiz, Fransa, Türkiye ve İngiltere'de forma giyme deneyimine sahip olan Fildişi Sahilli orta saha, ülkesi adına 42 maçta görev yaptı.

    Hull City nin 4. transferi Seri oldu #2

    Hull City'nin 4. transferi

    Gelecek sezon Premier Lig hayali kuran Shota Arveladze'nin takımı daha önce Ozan Tufan, Tobias Figueiredo ve Nathan Baxter'i renklerine bağlamıştı.

    Hull City nin 4. transferi Seri oldu #3


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