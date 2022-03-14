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    Huntelaar, Ajax'a yönetici olarak geri döndü

    Ajax, eski oyuncusu Klaas-Jan Huntelaar'ın bu sezon itibarıyla kulüpte görev alacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 16:10
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    Huntelaar, Ajax'a yönetici olarak geri döndü

    Ajax'tan "Evine tekrar hoş geldin" başlığıyla yapılan açıklamada Klaas-Jan Huntelaar'ın takımın yönetici kadrosuna katıldığı belirtildi.

    Açıklamada, takımın futbol direktörü Marc Overmars'ın yerine göreve getirilen Gerry Hamstra ve teknik direktör Erik Ten Hag'la birlikte çalışacağı ifade edilirken Huntelaar'ın 1 Haziran itibariyle antrenörlük kurslarına başlayacağı kaydedildi.

    Ajax Genel Menajeri Edwin van der Sar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Huntelaar'ın scout ekibinde de yer alacağını belirterek şunları söyledi, "Klass'ın Ajax'tan ayrılıp Schalke'ye transfer olmasından bu yana iletişim halindeydik. Futbolun profesyonel kısmına ve bu alana duyduğu ilginin farkındaydık. Böyle fırsat doğunca, anlaşmaya vardık." dedi.

    "KULÜBE GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

    Huntelaar ise yeni göreviyle ilgili, "Kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum ve yapacaklarımız için çok heyecanlıyım. Ayrıca antrenörlük kursları için çalışmalarımı sürdüyorum." ifadelerini kullandı.

    Farklı dönemlerde Ajax formaları giyen Klaas-Jan Huntelaar, Hollanda ekibiyle 2 lig, 3 Hollanda Kupası, 2 gol Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
    Ajax formasını 257 maçta giyen Huntelaar, 158 gol ve 43 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon Schalke'de forma giyen 38 yaşındaki golcü oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından emekli olduğunu açıklamıştı.

    Huntelaar, Ajax a yönetici olarak geri döndü #1


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