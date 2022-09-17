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    Hüseyin Eroğlu'dan Çağlar Söyüncü açıklaması

    Hüseyin Eroğlu'dan Çağlar Söyüncü açıklaması

    İngiliz ekibi Leicester City'de Brendan Rodgers ile sorun yaşayan ve ayrılmayı aklına koyan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e gideceği iddiasını eski hocası da doğruladı.
    • 17.09.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 15:06
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    Leicester City'nin önemli oyuncularından biri olan Çağlar Söyüncü Premier Lig'de 6 hafta geride kalmasına rağmen 1 dakika bile forma giyemedi.

    Menajer Brendan Rodgers, yıldız futbolcunun oynatılmamasının nedenini, "Bizim seviyemize yakın bile değil." sözleriyle açıklamıştı.

    Ancak asıl sebebin, Çağlar'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması olduğu öne sürüldü.

    Milli futbolcunun sosyal medya hesabından Mevlana'nın "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir." sözüyle yaptığı paylaşım, Leicester City'de geçirdiği zor günlere bir atıf olarak yorumlanmıştı.

    Hüseyin Eroğlu dan Çağlar Söyüncü açıklaması #1

    Galatasaray'a gelmemişti

    Kadrosuna Juan Mata, Mertens, Icardi ve Lucas Torreira gibi yıldız isimleri katan sarı-kırmızılılar transfer döneminin sonlarına doğru Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar görüşmeden olumlu sonuç çıkmaması sonrasında farklı isimlere yönelmişti.

    Hüseyin Eroğlu dan Çağlar Söyüncü açıklaması #2

    Eski hocasından Atletico Madrid açıklaması

    Altınordu'da uzun yıllar teknik direktörlük yapan ve sezon öncesinde İzmir ekibinden ayrıldığını açıklayan deneyimli hoca Hüseyin Eroğlu eski öğrencisi Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.

    Eroğlu, İsmi transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını da açıkladı.

    Radyospor'da katıldığı programda "Çağlar Söyüncü yeni sezon için Atletico Madrid'le mi anlaştı?" sorusuna Eroğlu, "Evet siz de zaten öğrenmişsiniz. (Gülerek)" cevabını verdi.

    Hüseyin Eroğlu dan Çağlar Söyüncü açıklaması #3


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