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    İbrahim Üzülmez, Ahmet Nur Çebi'yle görüştü

    İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın hocası olmak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen tecrübeli teknik adam, şans verilmesi ve kalan 8 maçta takımı devralması halinde başarılı olacağını vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 19:33
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    İbrahim Üzülmez, Ahmet Nur Çebi'yle görüştü

    Hatayspor beraberliğinin ardından sezon sonu yapılması planlanan yeni hoca operasyonunu erkene çeken Beşiktaş'ta son dakika İbrahim Üzülmez gelişmesi yaşandı.

    Son olarak çalıştığı Ankaragücü'nden Ağustos 2020'de ayrılan ve uzun bir süredir takım çalıştırmayan Üzülmez, siyah-beyazlıların hocası olmak istiyor.

    BAŞKAN ÇEBİ’YLE GÖRÜŞTÜ

    2000-2011 yılları arasında forma giydiği ve efsane olduğu Beşiktaş'ta 397 resmi maça çıkıp 2 lig, 4 kupa, 1 Süper Kupa kazanan Üzülmez, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü, kalan 8 maçta göreve gelmesi halinde başarılı olacağını dile getirdi.

    İbrahim Üzülmez, Ahmet Nur Çebi yle görüştü #1

    “8 MAÇTA REKOR KIRARIM”

    Başkan Çebi'den şans isteyen tecrübeli futbol adamı, ''Başkanım, 8 maç bana bir şans verin. Burada şampiyonluk yaşadım. Onlarca hoca ile çalıştık. Hocalık yaptım. Nasıl Fenerbahçe İsmail Kartal’a bu şansı verdiyse ben de talibim. Beyanımız olursa kendim sizlere teşekkür eder giderim ama çok iddialıyım. Hiçbir hocanın gösteremediği performansı 8 maçta rekorlar kırarak ortaya koyacağım.'' ifadelerini kullandı.

    İbrahim Üzülmez, Ahmet Nur Çebi yle görüştü #2

    “BÖYLE İDDİALI OLMAN ÇOK GÜZEL”

    Fanatik’in haberine göre; Başkan Çebi'nin Üzülmez'e yanıtı ise ''Bakacağım. Böyle iddialı olman çok güzel. Aklımdasın.'' şeklinde oldu. Bilindiği üzere Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerle birlikte Vodafone Park'ta teknik direktör konusunda toplantı yaptı. Masadaki isimlerin ise Valerien Ismael ile İbrahim Üzülmez olduğu gelen Haberler arasında.

    Futbolu bırakmasının ardından ilk olarak Mustafa Denizli'nin yanında Rizespor'da yardımcılık yapan Üzülmez, 2015 yılında Elazığspor'da ise 1 numara oldu. Elazığ sonrası Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Rizespor'da çalışan Üzülmez, 2019'da bir kez daha Başkent ekibine döndü ve Gençlerbirliği ile anlaştı. Burada 10 maç sonra takımdan ayrılan 48 yaşındaki teknik adam, Bursaspor ve Ankaragücü maceralarının ardından bir süredir takım çalıştırmıyor.

    İbrahim Üzülmez, Ahmet Nur Çebi yle görüştü #3


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