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    İbrahim Üzülmez, Eyüpspor'da

    Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor İbrahim Üzülmez'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 10.05.2022 - 15:23
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    İbrahim Üzülmez, Eyüpspor'da

    1. Lig’de play-off oynamaya hazırlanan Eyüpspor’da teknik direktör HamzaHamzaoğlu dönemi sona erdi.

    Eyüp ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    İbrahim Üzülmez, Eyüpspor da #1

    Kulüp açıklaması

    Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor İbrahim Üzülmez'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin İbrahim Üzülmez!
    Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    İbrahim Üzülmez’e ‘hoş geldin’ diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    İbrahim Üzülmez, Eyüpspor da #2


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