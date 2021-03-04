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    İbrahim Üzülmez'den Rizespor iddialarına cevap

    Sumudica ile yollarını ayıran Rizespor'da yönetimin, takımın başına İbrahim Üzülmez'i getireceği iddia edilmişti. Ancak Üzülmez resmi bir teklif almadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 17:01
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    İbrahim Üzülmez'den Rizespor iddialarına cevap

    Kralspor.com/Özel Haber

    Tomas'ın görevine son verip Sumudica ile anlaşan Rizespor, 7 maçta 4 mağlubiyet 3 beraberlik alınca Rumen hocayla da yollarını ayırmıştı.

    Teknik direktör arayışlarına başlayan Karadeniz ekibinin İbrahim Üzülmez'i de listesine aldığı yazıldı.

    "YÖNETİMDEN ARAYAN OLMADI"

    Ancak Kralspor'a konuşan Üzülmez, "Çıkan haberleri ben de okudum ancak resmi bir teklif yok. Dolaylı yollardan haberler geldi ama yönetimden arayan olmadı." diyerek henüz somut bir gelişmenin olmadığını duyurdu.

    46 yaşındaki teknik adam, son olarak Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

    İbrahim Üzülmez den Rizespor iddialarına cevap #1

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