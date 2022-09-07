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    Icardi, Galatasaray için yola çıktı

    Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi, İstanbul'a gelmek üzere ailesiyle yola çıktı.
    • 07.09.2022 - 20:55
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 21:44
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    Icardi, Galatasaray için yola çıktı

    Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı.

    Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu, bu gece 22.05'te İstanbul'a gelecek.

    PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan sarı-kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

    Icardi, Galatasaray için yola çıktı #1

    Ailesiyle yola çıktı

    Icardi sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

    Yıldız oyuncu ailesiyle birlikte uçağın önünde çektirdiği bir fotoğrafla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

    Icardi, Galatasaray için yola çıktı #2

    Icardi, Galatasaray için yola çıktı #3


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