- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Icardi, Galatasaray için yola çıktı
Icardi, Galatasaray için yola çıktı
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi, İstanbul'a gelmek üzere ailesiyle yola çıktı.
- 07.09.2022 - 20:55
- Güncelleme : 07.09.2022 - 21:44
Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu, bu gece 22.05'te İstanbul'a gelecek.
PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan sarı-kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.
Ailesiyle yola çıktı
Icardi sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.
Yıldız oyuncu ailesiyle birlikte uçağın önünde çektirdiği bir fotoğrafla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.