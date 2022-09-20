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    Icardi'den Galatasaray için 60 milyon lira feda

    Icardi'den Galatasaray için 60 milyon lira feda

    İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Mauro Icardi'nin futbol oynamak için çok büyük bir kazançtan vazgeçtiğini yazdı.
    • 20.09.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 16:58
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    PSG, Türkiye'ye gitmesi halinde yıllık kazancı olan 10 milyon euronun sadece 6'sını karşılayacağını bildirdi. Galatasaray kalan 4 milyon euroyu veremeyeceğini belirtince, lcardi her türlü kolaylığı sağladı.

    İspanyol Mundo Deportivo, Icardi'nin Galatasaray'a geliş macerasını gündeme taşıdı. Bernard Scotti'nin, Arjantin basınını kaynak göstererek verdiği haberde, Icardi'nin yeniden futbol oynamak için büyük bir özveride bulunduğu hatırlatıldı.

    Icardi transfer pazarının tartışmalı isimlerinden biriydi. PSG'nin Hocası Christophe Galtier takıma geldiğinden beri tamamen gözden çıkartılan bir oyuncu haline geldi. Bu nedenle bir takım bulması gerekiyordu. Buldu ve Türkiye'ye gitti. Şimdi partneri Wanda Nara ile sürdürmeye çalıştılan yaşam standartlarını oraya taşıyorlar.

    Icardi den Galatasaray için 60 milyon lira feda #1

    Transfer için 60 milyon TL'yi feda etti

    Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli, bu transfer hakkında çok ilginç bilgileri ortaya koyan kişi. Bu bilgilere göre; Mauro yılda 10 milyon euro kazanıyordu. Türkiye'de kendisine bu tutarı ödeyemediler. Katarlılar maaşın sadece 6 milyon eurosunu ödeyeceklerini söylediler. Geriye 4 milyon euro kalıyordu. Ancak Türkler ona fazladan sadece 750 bin euro yani ayda 60 bin euro verebileceklerini söyledi. Çünkü Türkiye'de yaşamak o kadar pahalı değil.

    Gerçek şu ki Mauro şimdi yılda 10 milyon euro yerine 6.75 milyon euro kazanacak. Arjantinli çiftin yaşamak için aylık giderlerinin 400-500 bin euro olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Çevresi bu paranın Milano'daki eve, çocukların uluslararası okul eğitimlerine ve diğer masraflara harcandığını söylüyor. Wanda Nara, İstanbul ve ülkesi arasında seyahat konusunda sıkıntı yaşasa da bunu aşmaya çalışacak. Bu toblo Icardi'nin 3 milyon 250 bin euro (60 milyon TL) feda ettiğini gösteriyor.

    Icardi den Galatasaray için 60 milyon lira feda #2

    Icardi den Galatasaray için 60 milyon lira feda #3


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