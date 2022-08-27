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    İcardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray açıklaması

    İcardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray açıklaması

    Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu PSG forması giyen Arjantinli Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara'dan transfer açıklaması geldi.
    • 27.08.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 11:50
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı hedef forvet transferi. Bu bölgede de en önemli aday konumunda 29 yaşındaki Mauro İcardi bulunuyor.

    Arjantili futbolcuyu renklerine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir zamandır İcardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Wanda Nara'dan da geleceği belirsizliğini koruyan Mauro İcardi ile ilgili açıklama geldi.

    "Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebilir"

    TNT Sports Argentina'nın paylaştığı habere göre Nara, "Icardi'ye tavsiye ya da fikir verebilirim ancak PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına karar verecek kişi kendisidir" açıklamasını yaptı.

    Nara, "Icardi kariyerine Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebilir" dedi.

    İcardi nin eşi Wanda Nara dan Galatasaray açıklaması #1

    PSG'ye 50 milyon euroya gelmişti

    29 yaşındaki golcü, 2019 yılında Inter'den PSG'ye 50 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

    Kariyeri boyunca 383 karşılaşmaya çıkan İcardi, 203 gole imza attı.

    İcardi nin eşi Wanda Nara dan Galatasaray açıklaması #2


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