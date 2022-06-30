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    Idrissa Gueye, Galatasaray'ın teklifini reddetti

    Idrissa Gueye, Galatasaray'ın teklifini reddetti

    Orta sahaya PSG'nin yıldız oyuncusu Idrissa Gueye'yi katmak isteyen sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Gueye, Süper Lig'de oynamak istemediğini açıkladı.
    • 30.06.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 09:29
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    Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

    Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gana Gueye'de flaş bir gelişme yaşandı.

    Süper Lig’de oynamak istemiyor

    TuttoMercato'da yer alan habere göre Galatasaray'ın ilgilendiği Senegalli orta saha Idrissa Gana Gueye, Süper Lig'e gelmek istemediği için sarı-kırmızılı ekibin teklifine olumsuz cevap verdi.

    Idrissa Gueye, Galatasaray ın teklifini reddetti #1

    LGBT yüzünden Fransa’da baskı altında

    Gueye, geçtiğimiz sezon LGBT forması giymek istemediği için, birçok dernek tarafından eleştirilerin odağı olmuştu.

    Müslüman oyuncu baskılardan usandığını belirterek, PSG’den ayrılmak istediğini belirtmişti.

    Idrissa Gueye, Galatasaray ın teklifini reddetti #2

    30 milyon euro ödendi

    İngiltere Premier Lig ekibi Everton 'da gösterdiği performanslar ile dikkatleri çeken Idrissa Gueye, 2019 yılında 30 milyon euro bonservis bedeli ile Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

    32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ismi son günlerde takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme geliyordu.

    Geçtiğimiz sezon PSG forması ile 33 maça çıkan Idrissa Gueye, 4 kez gol atıp, 1 kez de asist yapmayı başarmıştı.

    Idrissa Gueye, Galatasaray ın teklifini reddetti #3

    Idrissa Gueye, PSG'den ayrılmak istiyor / Haberi için tıklayın

    Idrissa Gueye, Galatasaray ın teklifini reddetti #4


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