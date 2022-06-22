Idrissa Gueye, PSG'den ayrılmak istiyor

PSG'de LGBT temalı formayı giymeyen ve Fransa'daki baskılardan usanan Idrissa Gueye, Fransız ekibinde mutsuz.

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi krizle bitti. Teknik direktör konusunda Okan Buruk’la anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, önceki gün İspanyol çalıştırıcı ile sözleşme fesih işlemleri için bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerde Torrent, ayrılık için kendisi ve ekibinin 1 yıllık hak edişi olan toplam 2 milyon 149 bin euroyu istedi. Farklı seçenekler sunan sarı-kırmızılı yönetim, bu teklifi kabul etmedi.

Torrent mahkemeye gidecek

Görüşmeler dün de devam etti. Torrent'in adına toplantıya avukatı ve menajeri katıldı. İspanyol hocanın bu tavrından rahatsız olan sarı-kırmızılı yönetim, yaklaşık bir aydır görevini yerine getirmediğini belirterek haklı fesihle sözleşmeyi sonlandırdı. Torrent ve ekibi, bu kararı yargıya taşıyacak.

Yeni patron Okan Buruk olacak

Galatasaray ile 2 yıllık anlaşmaya imza atan Okan Buruk, dün İstanbul'a geldi. Havalimanında kısa bir açıklama yapan başarılı çalıştırıcı "Çok fazla bir şey konuşamayacağım. Burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Cenk Ergün Idrissa Gueye'yi gündemine aldı

Galatasaray'da orta saha arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, bu alana önemli bir ismi getirerek sorunu çözmeyi düşünüyor. Sportif Direktör Cenk Ergün, gündemine PSG'in 32 yaşındaki yıldızı Idrissa Gueye'yi aldı.

Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli’nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak.

Gueye LGBT formasını reddetti, kadroya alınmadı

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), ligin bitimine bir hafta kala Montpellier'ye konuk oldu.

Maça iki takım da homofobiyle mücadele günü için özel hazırlanan gökkuşaklı formayla çıktı.

PSG'nin 32 yaşındaki Senegalli Müslüman futbolcusu Idrissa Gueye ise bu formayı reddetti. Idrissa Gueye, maç kadrosunda da yer almadı.

"Yaptırım uygulanmalı"

Konuyla alakalı LGBT+ Spor Federasyonu Başkanı Eric Arassus, açıklamada bulundu.

Arassus, "Idrissa Gueye'ye yaptırım uygulanmalı, o mükemmel bir oyuncu ancak din spora karışmamalı.." ifadelerini kullandı.





Baskılardan usandı, ayrılmak istiyor

Bu açıklamaların ardından Müslüman oyuncu Fransa'da yoğun baskı altında. Yıldız oyuncu şu günlerde baskıdan bir hayli bıkmış durumda.

Baskılardan usanan Idrissa Gueye, Fransız ekibi PSG'den ayrılmak istiyor.

LGBT Spor Federasyonu: Idrissa Gueye'ye yaptırım uygulanmalı / Haberi için tıklayın