Petrol
110.08
0.03%
Euro
18.2895
0.06%
Dolar
17.3751
0.13%
Altın
1.022
0.66%
Borsa
2555
0.48%
Bitcoin
364.226
1.37%
BTXN Coin
7.80
-3.58%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Idrissa Gueye, PSG'den ayrılmak istiyor

    Idrissa Gueye, PSG'den ayrılmak istiyor

    PSG'de LGBT temalı formayı giymeyen ve Fransa'daki baskılardan usanan Idrissa Gueye, Fransız ekibinde mutsuz.
    • 22.06.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 20:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi krizle bitti. Teknik direktör konusunda Okan Buruk’la anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, önceki gün İspanyol çalıştırıcı ile sözleşme fesih işlemleri için bir araya geldi.

    Yapılan görüşmelerde Torrent, ayrılık için kendisi ve ekibinin 1 yıllık hak edişi olan toplam 2 milyon 149 bin euroyu istedi. Farklı seçenekler sunan sarı-kırmızılı yönetim, bu teklifi kabul etmedi.

    Torrent mahkemeye gidecek

    Görüşmeler dün de devam etti. Torrent'in adına toplantıya avukatı ve menajeri katıldı. İspanyol hocanın bu tavrından rahatsız olan sarı-kırmızılı yönetim, yaklaşık bir aydır görevini yerine getirmediğini belirterek haklı fesihle sözleşmeyi sonlandırdı. Torrent ve ekibi, bu kararı yargıya taşıyacak.

    Idrissa Gueye, PSG den ayrılmak istiyor #1

    Yeni patron Okan Buruk olacak

    Galatasaray ile 2 yıllık anlaşmaya imza atan Okan Buruk, dün İstanbul'a geldi. Havalimanında kısa bir açıklama yapan başarılı çalıştırıcı "Çok fazla bir şey konuşamayacağım. Burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz" ifadelerini kullandı.

    Idrissa Gueye, PSG den ayrılmak istiyor #2

    Cenk Ergün Idrissa Gueye'yi gündemine aldı

    Galatasaray'da orta saha arayışları tüm hızıyla devam ediyor.  Yönetim, bu alana önemli bir ismi getirerek sorunu çözmeyi düşünüyor. Sportif Direktör Cenk Ergün, gündemine PSG'in 32 yaşındaki yıldızı Idrissa Gueye'yi aldı.

    Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli’nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak.

    Idrissa Gueye, PSG den ayrılmak istiyor #3

    Gueye LGBT formasını reddetti, kadroya alınmadı

    Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), ligin bitimine bir hafta kala Montpellier'ye konuk oldu.

    Maça iki takım da homofobiyle mücadele günü için özel hazırlanan gökkuşaklı formayla çıktı.

    PSG'nin 32 yaşındaki Senegalli Müslüman futbolcusu Idrissa Gueye ise bu formayı reddetti. Idrissa Gueye, maç kadrosunda da yer almadı.

    Idrissa Gueye, PSG den ayrılmak istiyor #4

    "Yaptırım uygulanmalı"

    Konuyla alakalı LGBT+ Spor Federasyonu Başkanı Eric Arassus, açıklamada bulundu.

    Arassus, "Idrissa Gueye'ye yaptırım uygulanmalı, o mükemmel bir oyuncu ancak din spora karışmamalı.." ifadelerini kullandı.

    Idrissa Gueye, PSG den ayrılmak istiyor #5

    Baskılardan usandı, ayrılmak istiyor

    Bu açıklamaların ardından Müslüman oyuncu Fransa'da yoğun baskı altında. Yıldız oyuncu şu günlerde baskıdan bir hayli bıkmış durumda.

    Baskılardan usanan Idrissa Gueye, Fransız ekibi PSG'den ayrılmak istiyor.

    Idrissa Gueye, PSG den ayrılmak istiyor #6

    Idrissa Gueye, PSG den ayrılmak istiyor #7

    Idrissa Gueye, PSG den ayrılmak istiyor #8

    LGBT Spor Federasyonu: Idrissa Gueye'ye yaptırım uygulanmalı / Haberi için tıklayın

    Idrissa Gueye, PSG den ayrılmak istiyor #9


    İlginizi Çekebilir

    Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci'nin yeni adresi neresi olacak?
    Futbol

    Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci'nin yeni adresi neresi olacak?

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Btcrobo

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen, İzmir'de toprağa verildi
    Gündem

    Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen, İzmir'de toprağa verildi

    Görüş Bildir