Iğdır FK, Valentin Eysseric'le sözleşme imzaladı

Haber Merkezi
1. Lig'de mücadele eden Iğdır Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları devam ediyor.
Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı Iğdır ekibi, Fatih Karagümrük forması giyen Valentin Eysseric'i renklerine bağladığını duyurdu.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Fatih Karagümrük forması giyen Valentin Eysseric ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Valentin Eysseric'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz.
İmza törenine kulüp başkanı Cantürk Alagöz de katıldı.
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