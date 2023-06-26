İlkay Gündoğan, Barcelona'da İspanyol devi Barcelona, Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Uzun yıllardır Manchester City forması giyen ve bu sezon İngiliz devi ile Şampiyonlar Ligi kazanan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sona ermesiyle takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Yeni adresi merak konusu olan İlkay Gündoğan'ın adı Galatasaray ile de anılmıştı. İlkay'ın yeni takımı belli oldu.

32 yaşındaki dünya yıldızı Katalan ekibi Barcelona'ya ile anlaştı. Barça, İlkay Gündoğan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro...

Manchester City teşekkür etti

Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.