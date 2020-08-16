İndirim yapan Lemina yeniden G.Saray'ın gündeminde

Galatasaray, Mario Lemina ile prensipte anlaşmaya vardı. Gabonlu yıldız maaşında 850 bin euro indirim yapılmasını kabul etti.

Bernard Mensah'ı ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray transfer arayışlarını sürdürürken Mario Lemina cephesinden indirim teklifi geldi.

850 BİN EURO İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Geçen yıl maç başı ve primler hariç net 2 milyon 50 bin Euro senelik maaş alan Lemina, pandemi döneminde maaşında yüzde 15 indirim yapılmasını kabul etmişti. Koronavirüs salgınının getirdiği olumsuz mali tablo karşısında aynı parayı Lemina’ya veremeyeceklerini ileten Galatasaray cephesi, indirim talep etti.

Galatasaray’ın kendisine olan ilgisine kayıtsız kalmayan 27 yaşındaki oyuncu, yıllık maaşında 850 bin euro gibi ciddi bir indirim yapılmasını kabul etti.

PRİMLER ARTTI MAAŞ DÜŞTÜ

Sakatlıklar nedeniyle Lemina’nın %100'ünü bir türlü gösteremediğini düşünen Galatasaray yönetimi, oyuncunun maaşını yıllık net 1.2 milyon euro seviyelerine indirirken, başarı ve maç başı primlerini arttırdı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sakatlık sorununu eleştiren taraftarlara “Pişman olacaksınız” mesajı gönderen Lemina’nın yıllık net maaşındaki ciddi indirimi kabul ederken, artırılan başarı ve maç başı primlerini elde etme hedefinde olduğu kaydedildi.

SOUTHAMPTON İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İngiliz ekibine geçen yıl kiralık ücret olarak 1 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılılar’ın yeniden kiralama bedeli konusunda Southampton yetkilileriyle görüşme halinde oldukları ve bu transferin önümüzdeki hafta netlik kazanacağı bildirildi.

Southampton'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lemina geçen sezon Süper Lig'de 20, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda da 4 mücadeleye çıkmış ve 1 gol atmıştı.