İnegölspor'dan açıklama: Sergio Ramos'tan daha büyüğüz

PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen 37 yaşındaki Sergio Ramos serbest kaldı.

Deneyimli stoperin adı 2. Lig ekibi İnegölspor ile anıldı. Transfermarkt'te görülen iddia üzerine yabancı oyuncu oynatması yasak olan İnegölspor'dan açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegölspor Başkanı Osman Sevim şöyle konuştu:

Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos’un İnegölspor ile anılması gerçekten bizleri onurlandırdı. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını tüm Türkiye gibi bizler de biliyoruz. İnegölspor büyük bir camia, tüm Türkiye’ye futbolcu yetiştirmiş bir kulüp. Tüm Türkiye’nin tanıdığı İnegölspor’un adının, dünyada da anılması bizlere gerçekten gurur vermiştir. Bence İnegölspor’un adının Sergio Ramos ile anılması, İnegölspor’a ne kadar büyük bir güç kattıysa, Sergio Ramos’a da katmıştır diye düşünüyorum. Bizler Sergio Ramos’tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos’tan daha büyük bir ismimiz var.