İngiliz basını açıkladı: Victor Nelsson'a 4 takımdan ilgi
Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu’nun ilk maçında Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 yenildi.

Öte yandan, sarı kırmızılıların Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson için İngiltere basınından haberi gündeme oturdu.

The Guardian’da yer alan habere göre; West Ham, formasını giyen Victor Nelsson’u gündemine aldı.

Ada ekibinin, Danimarkalı savunmacıyı 14 milyon euro karşılığında transfer etmeyi planladığı kaydedildi.

3 TAKIM DAHA İLGİLENİYOR

Ayrıca, oyuncuya Sevilla, Lille ve Bologna’nın da ilgisi bulunduğu belirtildi.

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Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek Danimarkalı stoper, 129 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist katkısı verdi.

Bu sezon 3 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, gol veya asist üretemedi.