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İngiliz basını açıkladı: Victor Nelsson'a 4 takımdan ilgi

İngiliz basını açıkladı: Victor Nelsson'a 4 takımdan ilgi Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için transfer gelişmesi yaşandı. Ada basınına göre, oyuncunun Premier Lig’den talibi var.