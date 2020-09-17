İngiliz basını: Alexander Sörloth Leipzig'de

İngiliz The Athletic gazetesi, Sörloth'un 24 milyon euro karşılığında Leipzig'e satıldığını yazdı. Habere göre paranın yarısını Trabzonspor alacak.

Uluslar Ligi maçları için Norveç Milli Takımı'nın kampına katılan Alexander Sörloth, daha sonra Türkiye'ye geri dönmemişti.

Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Norveçli golcü, Alman ekibi Leipzig'e transfer oluyor.

İngiliz The Athletic'ten Dominic Fifield'in haberine göre, transfer konusunda anlaşma sağlandı. Sörloth, yeni sezonda Leipzig forması giyecek.

YARISINI TRABZON ALACAK

Haberde, Sörloth'un kiralık sözleşmesinin feshi için Crystal Palace ve Trabzonspor anlaşmaya vardığı yazıldı.

RP Leipzig, oyuncunun bonservisine yaklaşık 22 milyon sterlin (24 milyon euro) ödeyecek. Bu para Trabzonspor ve Palace arasında eşit paylaşılacak.

HAALAND DA AÇIKLAMIŞTI

Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland da Alexander Sörloth'un, RB Leipzig'e transfer olduğunu açıklamıştı.

Milli takımdan arkadaşının Bundesliga'da başarılı olacağına inandığını kaydeden Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli. Sezon öncesi geçirmedi ve doğrudan sezon başlayacak. Ne olursa olsun, onun iyi oynayacağını düşünüyorum. Özgüvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.