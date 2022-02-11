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    İngiliz basını: Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönecek

    İngiliz basını: Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönecek

    İngiliz basını, Cenk Tosun'un sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve Everton'dan ayrılarak, yaz aylarında Beşiktaş'a döneceğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 11:43
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    Beşiktaş'tan 2018'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Sam Allardyce'ın ayrılmasının ardından İngiliz ekibinde görev alan, Marco Silva, Duncan Ferguson, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez ve son olarak da Lampard'ın gözüne giremedi.

    İngiliz basını: Cenk Tosun, Beşiktaş a dönecek #1

    İNGİLİZ BASINI YAZDI: BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK

    Ağır sakatlıklar da yaşayan milli oyuncu için dün İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    Ada basını, Cenk'in Everton'la olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'a geri döneceğini yazdı.

    İngiliz basını: Cenk Tosun, Beşiktaş a dönecek #2

    61 MAÇTA 11 GOL ATTI

    İngiliz ekibinde, şu ana kadar 61 maça çıkan Cenk, sadece 11 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki santrfor, 2020'de C.Palace'a 2021'de Beşikaş'a kiralanmıştı.

    İngiliz basını: Cenk Tosun, Beşiktaş a dönecek #3


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