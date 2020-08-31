İngiliz basını: Fenerbahçe, Lanzini'yi istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'nin peşine düştü.

Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan, Novak, Sosa, Thiam, Valencia, Lemos, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katan Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEREDDÜTLERİ VAR

Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli orta saha oyuncusu Manuel Lanzini için kulübüne kiralama teklifi yaptığı ancak oyuncunun Türkiye'ye gitme konusunda tereddüt yaşadığı kaydedildi. West Ham United'ın Lanzini'yi takımdan göndermeye hazır olduğu ve kısa süre içinde daha sıcak gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı.

TOPLAM 21 GOL 20 ASİST

Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Tangocu geçen sezon Premier Lig'de 25 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

West Ham'da genellikle 10 numara pozisyonunda toplamda 134 maçta oynayan Lanzini, 21 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.

River Plate altyapısında yetişen Arjantinli oyuncu, West Ham'dan önce Fluminense ve Al Jazira formaları da giydi.