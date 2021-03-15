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    İngiliz basını: Galatasaray, Dwight Gayle'ın peşinde

    İngiliz basını: Galatasaray, Dwight Gayle'ın peşinde

    İngiliz Daily Mirror gazetesi; Galatasaray'ın, Newcastle United forması giyen 31 yaşındaki golcü Dwight Gayle'ı transfer etmek istediğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 16:11
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    Sezon sonunda Radamel Falcao ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da yönetim, forvet arayışlarına başladı.

    İngiliz Daily Mirror gazetesi, sarı-kırmızılıların Dwight Gayle'la ilgilendiğini iddia etti.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    Haberde Galatasaray'ın, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki golcüye resmi teklifte bulunduğu da yazıldı.

    İngiliz basını: Galatasaray, Dwight Gayle ın peşinde #1

    BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

    Gazete, İngiliz santrforu, Katar ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da istediğini belirtti.

    Yedlin'in eski takım arkadaşı olan Gayle, bu sezon çıktığı 13 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi.

    İngiliz basını: Galatasaray, Dwight Gayle ın peşinde #2

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