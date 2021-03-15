İngiliz basını: Galatasaray, Dwight Gayle'ın peşinde

İngiliz Daily Mirror gazetesi; Galatasaray'ın, Newcastle United forması giyen 31 yaşındaki golcü Dwight Gayle'ı transfer etmek istediğini yazdı.

Sezon sonunda Radamel Falcao ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da yönetim, forvet arayışlarına başladı.

İngiliz Daily Mirror gazetesi, sarı-kırmızılıların Dwight Gayle'la ilgilendiğini iddia etti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Haberde Galatasaray'ın, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki golcüye resmi teklifte bulunduğu da yazıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Gazete, İngiliz santrforu, Katar ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da istediğini belirtti.

Yedlin'in eski takım arkadaşı olan Gayle, bu sezon çıktığı 13 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi.