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    İngiliz basını: Galatasaray, Joshua King'le anlaştı

    İngiliz basını: Galatasaray, Joshua King'le anlaştı

    Galatasaray'ın, Everton'ın 26 yaşındaki golcü oyuncusu Joshua King ile anlaştığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 11:13
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    Gelecek sezona haırlık yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İngiltere'den Joshua King'le ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, transferi bitirmeye çok yakın.

    İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre sarı kırmızılılar, sezon sonu Everton'dan ayrılmaya hazırlanan King için harekete geçti.

    “ANLAŞMA SAĞLADI”

    Haberde Galatasaray'ın Everton forvet oyuncusu Josh King ile uzun vadeli sözleşme imzalaması için görüştüğü ve bunun sonucunda İngiliz golcü ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

    İngiliz basını: Galatasaray, Joshua King le anlaştı #1

    FENERBAHÇE DE İLGİLENİYORDU

    26 yaşındaki King ile sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe de ilgileniyordu.

    SÖZLEŞMESİ, SEZON SONU BİTİYOR

    Devre arası transfer döneminde Bournemouth'tan Everton'a katılan 29 yaşındaki futbolcu, lacivert beyazlılarda bu sezon 10 Premier Lig maçında forma şansı bulabildi. King'in Everton ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.

    İngiliz basını: Galatasaray, Joshua King le anlaştı #2

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