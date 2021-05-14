İngiliz basını: Giroud Fenerbahçe'yle anlaştı

Chelsea'de oynayan Giroud'un İngiliz basını tarafından Fenerbahçe'yle anlşatığı iddia edildi.

Sezon başında ve devre arasında yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Sarı Lacivertliler dünyaca ünlü yıldızın transferinde artık son aşamaya geldi.

MESUT ÖZİL İKNA ETTİ

Daily Star'da yer alan habere göre Olivier Giroud transferinde en avantajlı takım Fenerbahçe... Haberde, Mesut Özil'in bu transferde etkili bir rol oynadığı ve Fransız futbolcuyu ikna etme aşamasında sona gelindiği belirtildi.

Olivier Giroud, Tuchel'in takımın başına getirilmesinin ardından fazla forma şansı bulamamıştı. Fransız futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

BONSERVİSSİZ GELECEK

Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma aşamasında olduğu Giroud'un menajeriyle bir araya geldiği ve tüm şartların konuşulduğu iddia edildi.

Bu sezon Chelsea formasıyla toplamda 29 maça çıkan Fransız forvet bu karşılaşmalarda 11 gol attı. Giroud'un piyasa değeri Transfermarkt'ta 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.