Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı İngiliz basınına göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı.

Sky Sport'un haberine göre; mevcut başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Projelerden çok etkilendi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'yla dün akşam görüntülü bir görüşme yaptı. Mourinho, Ali Koç'un projelerinden çok etkilendi.

Aziz Yıldırım, Londra'ya gidiyor

Başkan adayı Aziz Yıldırım, cumartesi günü Londra'ya giderek Jose Mourinho ile son detayları görüşecekti. Bu detay sonrası görüşmenin iptal olduğu öğrenildi.

Son gelişmeye göre; Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup, Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

"Gelmeme durumu yok"

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.

3. İsmail Kartal dönemi de sona erdi

İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertli takım, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.