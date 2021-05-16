İngiliz basını: Liverpool Ozan'ı almaktan vazgeçti

İngiliz basınında, Lİverpool'un başarılı oyuncu Ozan Kabak ile sözleşme uzatmayacağı yönünde haberler yazıldı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Liverpool'daki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Ozan'ın İngiliz deviyle olan macerası sona eriyor.

“LİVERPOOL OZAN’LA YOLA DEVAM ETMEYECEK”

Haberde Liverpool'un 21 yaşındaki genç futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

Ozan Kabak, Kırmızılarda defans bölgesindeki sakatlıklar dolayısıyla oluşan krizi çözmesi adına devre arasında kiralık olarak Schalke'den takıma dahil olmuştu.

Birçok maçta iyi performans sergileyen yıldız futbolcu teknik direktör Jurgen Klopp'un da gözüne girmeyi başarmıştı.

SEBEP EKONOMİK

Kloop, Ozan'dan memnun olduğunu her fırsatta dile getirse de ekonomik koşullar nedeniyle Liverpool'un milli futbolcumuzun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

PREMİER LİG’DE DEVAM EDECEK

İngiliz basını Bundesliga'da küme düşen Schalke'ye geri dönecek olan Ozan Kabak'ın başka bir takımla Premier Lig'de kayerine devam edebileceğine inanıyor. Nitekim, Liverpool'un transferden vazgeçmesiyle diğer Premier Lig ekiplerinin alarma geçeceğinden bahsedildi.

13 MAÇTA OYNADI

Milli futbolcumuz Ocak ayında transfer olduğu İngiliz devinde 9 Premier Lig ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta boy gösterdi.