İngiliz basını: Oxlade-Chamberlain İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın görüşmelerde bulunduğu Alex Oxlade Chamberlain'in kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda futbolcularla görüşme yapan siyah-beyazlılar, orta saha bölgesi için uzun süredir gündeminde yer alan Alex Oxlade-Chamberlain transferini açıklamaya hazırlanıyor.

24 saat içinde Türkiye'de

Sky Sport'un haberine göre; son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere 24 saat içinde Türkiye'ye gelecek.

Ahmet Nur Çebi görüşme yaptı

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti.

Yapılan olumlu görüşmelerin ardından yıldız golcü İstanbul'a davet edildi. Chamberlain, ileri düzeyde görüşmeler yapmak için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

2017-2018 sezonunun yaz transfer döneminde Arsenal'den Liverpool'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada 146 karşılaşmada 18 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.