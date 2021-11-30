İngiliz basını: Valencia Wolves'te oynayabilir

Premier Lig ekibinin radarına aldığı Valencia'nın olası transferini İngiliz basını yorumladı.

Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Sarı-lacivertlilerin en golcü oyuncuları arasında yer alan Valencia, İstanbul'a veda edebilir. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın ilgilendiği yıldız futbolcunun olası transferini İngiliz gazeteci yorumladı.

Hatfield, bunun sürpriz bir transfer gelişmesi olduğunu ancak gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

“GERÇEKÇİ BİR TRANSFER”

Hatfield açıklamasında, "Evet gerçekçi bir transfer. Pek çok kişinin Enner Valencia'yı sezon öncesinde Wolves ile ilişkilendireceğini düşünmüyordum. Valencia'nın gelişi, yaşı göz önüne alındığında çok bir heyecan yaratmayacak. Ancak hala Avrupa'da yüksek bir performans sergileyen biri. Ayrıca Ekvador formasıyla 67 maçta 34 gol kaydettiği rekoru oldukça etkileyici.





“ADAMA TRAORE İLE OYNAYABİLİR”

Adama Traore takımdayken, onunla oynayabilir. Bruno Lage'in ilk 11'inde Francisco Trincao ve Pedro Neto gibi isimlerle rekabet edebilir." ifadelerini kullandı.

4 Kasım 1989 tarihinde San Lorenzo'da dünyaya gelen Enner Valencia, altyapı kariyerinde CD Caribe Junior ve CS Emeles'te top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine CS Emeles'te start veren deneyimli oyuncu daha sonra CF Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL ve Fenerbahçe kadrolarında yer aldı.

Ekvador A Milli Takımı formasıyla 67 maçta görev yapan Enner Valencia söz konusu karşılaşmalarda 34 gol kaydetti.