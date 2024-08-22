İngiliz basını yazdı: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu Pedro Neto’yu Chelsea’ye gönderen Wolverhampton, boşluğu Wilfried Zaha ile doldurmak istiyor. Galatasaray, tecrübeli futbolcunun bonservisi için 11 milyon euro talep ederken, İngiliz ekibi Zaha’yı bir yıllığına kiralamayı planlıyor.

Haber Merkezi

Galatasaray’da beklenen performansı gösteremeyen Wilfried Zaha için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

The Sun’ın haberine göre; Wolverhampton, 31 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı.

Ada basınında yer alan bilgilere göre, Pedro Neto’yu 60 milyon euroya Chelsea’ye satan İngiliz ekibi, bu boşluğu Zaha ile doldurmayı planlıyor ve kısa süre içinde Galatasaray’a resmi bir teklif yapacak.

1 YIL KİRALAMAK İSTİYOR

Galatasaray, tecrübeli futbolcunun bonservisi için yaklaşık 11 milyon euro talep ederken, Wolverhampton’ın oyuncuyu bir yıllığına kiralamayı düşündüğü belirtildi.

Sarı-kırmızılı formayı 43 kez giyen Zaha, 10 gol, 5 asistlik katkı verdi.