İngiliz devi Liverpool, Enes Ünal’ın peşinde

Getafe'de forma giyen A Milli futbolcu Enes Ünal, performansıyla La Liga'da gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki golcüyü Liverpool'un istediği öğrenildi.

İspanya’da Getafe formasıyla harika bir sezon geçiren Enes Ünal’a Premier Lig devi talip oldu.

İngiliz basınının haberine göre; Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool, Takumi Minamino ve Divock Origi'nin olası sezon sonu ayrılığı sebebiyle gözünü Enes Ünal'a dikti.

Haberin devamında, Jürgen Klopp'un şu an uyguladığı taktik dizilişine en uygun ismin La Liga ekiplerinden Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes Ünal'ın olduğu belirtildi.

Kendisini buldu

Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla 34 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer buldu.

25 yaşındaki milli golcü bu müsabakalarda 15 gol 1 asistle takımına katkıda bulundu.

"Teklif alıyorum"

Öte yandan Ünal, AA'ya yaptığı açıklamada "İçerden, dışarıdan teklifler alıyorum. Cezbedici bir teklif olması lazım. Sezon bitince konuşulacak konular." diyerek birçok takımdan teklif aldığını doğrulamıştı.