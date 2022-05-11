Petrol
105.72
3.18%
Euro
16.22
0.85%
Dolar
15.34
0.60%
Altın
914.05
1.29%
Borsa
2475
-0.60%
Bitcoin
498.896
1.95%
BTXN Coin
13.30
-8.71%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İngiliz devi Liverpool, Enes Ünal’ın peşinde

    Getafe'de forma giyen A Milli futbolcu Enes Ünal, performansıyla La Liga'da gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki golcüyü Liverpool'un istediği öğrenildi.
    • 11.05.2022 - 12:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiliz devi Liverpool, Enes Ünal’ın peşinde

    İspanya’da Getafe formasıyla harika bir sezon geçiren Enes Ünal’a Premier Lig devi talip oldu.

    İngiliz basınının haberine göre; Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool, Takumi Minamino ve Divock Origi'nin olası sezon sonu ayrılığı sebebiyle gözünü Enes Ünal'a dikti.

    Haberin devamında, Jürgen Klopp'un şu an uyguladığı taktik dizilişine en uygun ismin La Liga ekiplerinden Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes Ünal'ın olduğu belirtildi.

    İngiliz devi Liverpool, Enes Ünal’ın peşinde #1

    Kendisini buldu

    Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla 34 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer buldu.

    25 yaşındaki milli golcü bu müsabakalarda 15 gol 1 asistle takımına katkıda bulundu.

    "Teklif alıyorum"

    Öte yandan Ünal, AA'ya yaptığı açıklamada "İçerden, dışarıdan teklifler alıyorum. Cezbedici bir teklif olması lazım. Sezon bitince konuşulacak konular." diyerek birçok takımdan teklif aldığını doğrulamıştı.

    İngiliz devi Liverpool, Enes Ünal’ın peşinde #2


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Seda Sayan kaçtı
    Magazin

    Seda Sayan kaçtı

    'Ülkemizi kuşatıcı bir anayasaya kavuşturacağız'
    Gündem

    'Ülkemizi kuşatıcı bir anayasaya kavuşturacağız'

    Görüş Bildir