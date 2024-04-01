İngiliz ekipleri, Joe Worrall'ı yakından izliyor Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Joe Worrall'ı İngiliz ekipleri yakından takip ediyor.

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Süper Lig'de liderin 35 puan gerisinde 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde Nottingham Forest'tan 500 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralanan Joe Worrall hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatmak isteyen siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Worrall ile yollar ayrılabilir.

İngiliz ekipleri takip ediyor

Inside Futbol'un haberine göre; Beşiktaş'ta yeterli süre alamayan Joe Worrall için Championship ekipleri devreye girdi.

İngiliz ekiplerinin gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Joe Worrall'ın durumunu takip ettiği belirtilirken, haberde herhangi bir kulüp ismi belirtilmedi.

Beşiktaş'ta yedek kaldı

Büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda beklediği forma şansını bir türlü bulamadı.

Necip Uysal'ın formunun yükseltmesinin ardından yedek kalan İngiliz isim, çıktığı 4 resmi maçta gol veya asist katkısı üretemedi.