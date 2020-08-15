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    İngiliz kulüpleri, Babel'i istiyor

    İngiliz kulüpleri, Babel'i istiyor

    Galatasaray'da indirim yapmayan 4 futbolcudan biri olan Ryan Babel'e İngiltere'nin Fulham ve West Bromwich takımlarının talip olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 11:46
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 11:46
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    İngiliz kulüpleri, Babel'i istiyor

    Kiralık olarak gittiği Ajax'tan geri dönen Ryan Babel'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

    Maaşında indirim yapmayan 4 futbolcudan biri olan Hollandalı futbolcunun İngiltere'de hala alıcısı var.

    FULHAM VE WEST BROMWİCH İSTİYOR

    33 yaşındaki oyuncuya, eski kulübü Fulham ile Premier Lig'e bu sene yükselen Slaven Bilic'in takımı West Bromwich'in talip olduğu belirtildi.

    Fatih Terim'in takımda düşünmediği tecrübeli oyuncunun yeniden İngiltere'ye dönebileceği konuşuluyor.

    İngiliz kulüpleri, Babel i istiyor #1

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