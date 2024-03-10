İngilizler açıkladı: Victor Nelsson neden Tottenham'a transfer olmadı? Galatasaray'ın Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un, geçen yaz Tottenham'a transferinin gündeme geldiği ancak anlaşmanın son anda gerçekleşmediği ileri sürüldü.

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Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 78 puanla rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da sezon başında ayrılması beklenen ancak takımda kalan Victor Nelsson'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Danimarkalı stoperin Premier Lig ekibi Tottenham'a transferin son anda gerçekleşmediği öğrenildi.

Yüksek bonservis beklentisi transfere engel oldu

TeamTalk'ta yer alan habere göre; Tottenham, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Victor Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Haberde sarı-kırmızılı takımın istediği yüksek bonservisin transferin gerçekleşmesine engel olduğu belirtildi.

Galatasaray, 25 milyon euro istedi

Galatasaray'ın Danimarkalı stoper için Tottenham'dan yaklaşık 25 milyon euro istediği ifade edildi.

İngiliz ekibinin bu transferde ısrarcı olmasına rağmen yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım attığı vurgulandı.

Nelsson yerine Dragusin transfer edildi

Ocak transfer döneminde Tottenham'dan yeni bir hamle geleceği düşünülse de teknik direktör Postecoglou tercihini Genoa forması giyen Radu Dragusin'den yana kullandı. İngiliz devi, Rumen oyuncu için 25 milyon euro ödedi.

Piyasa değeri 15 milyon euro

2021-2022 sezonun başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı takımda 117 resmi maça çıktı.

15 milyon euro piyasa değerine sahip olan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle mücadele etti.