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    İngilizler Ozan Tufan'ın peşini bırakmıyor

    İngilizler Ozan Tufan'ın peşini bırakmıyor

    Crystal Palace ve West Bromwich kulüpleri, Ozan Tufan'ı transfer etmek için Fenerbahçe yönetimiyle pazarlıklara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 09:37
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    Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken Ozan Tufan'a, son olarak iki İngiliz kulübü talip oldu.

    TRT Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'den Crystal Palace ve West Bromwich, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı.

    MASAYA YATIRILACAK

    Konuyu sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'a taşıyacak olan yönetim, çıkacak olan ortak karara göre hareket edecek.

    İngilizler Ozan Tufan ın peşini bırakmıyor #1

    4 GOL 3 ASİST

    Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplam 16 maça çıkan Ozan, 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

    İngilizler Ozan Tufan ın peşini bırakmıyor #2

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