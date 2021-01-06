İngilizler Ozan Tufan'ın peşini bırakmıyor

Crystal Palace ve West Bromwich kulüpleri, Ozan Tufan'ı transfer etmek için Fenerbahçe yönetimiyle pazarlıklara başladı.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken Ozan Tufan'a, son olarak iki İngiliz kulübü talip oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'den Crystal Palace ve West Bromwich, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı.

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Konuyu sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'a taşıyacak olan yönetim, çıkacak olan ortak karara göre hareket edecek.

4 GOL 3 ASİST

Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplam 16 maça çıkan Ozan, 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.